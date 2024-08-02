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Adana'da Orman Yangınıyla Mücadelede Helikopter Kazası

Adana'da orman yangınına müdahale eden bir helikopter suya düştü, 5 personel sağ olarak kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:37
Adana'da Orman Yangınıyla Mücadelede Helikopter Kazası

Adana'da Orman Yangınına Müdahale Eden Helikopter Suya Düştü

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ederken bir helikopterin su alım sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Vali Köşger'den Açıklama

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, helikopterdeki 5 personelin kazadan sağ olarak kurtulduğunu açıkladı. Vali Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Kızlarsekisi Mahallesi'nde gerçekleşen orman yangınına müdahale etmek için toplam iki helikopterin havalandığını belirten Köşger, olay sonrası yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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