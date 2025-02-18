Adana'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı Hastanede

Adana'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Adana'da gerçekleşen üzücü bir kaza, İmamoğlu-Adana kara yolunda meydana geldi. İki otomobilin çarpışması neticesinde toplamda 4 kişi yaralandı ve derhal hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fikret Tabar yönetimindeki 80 FD 834 plakalı otomobil ile Yusuf Tanrıkulu tarafından kullanıldığı belirtilen 34 EZD 482 plakalı araç arasında gerçekleşti.

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından, yaralanan sürücü Tanrıkulu ile yolcular Şefika Tabar, Halil Tabar ve Muhsin Tabar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olayın ardından yetkililer, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı. İlgili makamlar, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.