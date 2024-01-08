Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralandı

Pozantı ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 polisten 1'i yaşamını yitirdi, 1'i yaralandı. Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Cem Duymaz ile oğlu itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı oğul hastaneye kaldırılırken, baba Duymaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralandı
Yayın Tarihi:

Yusuf Morlalı adlı polis memurunun kullandığı 44 AEJ 202 plakalı otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nda Akçatekir rampasında İrfan Yüksel'in sürdüğü 33 ASC 083 plakalı konteynerli tıra arkadan vurdu.

kaza

Kazayı duyan yetkililer, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderdi. Sağlık ekipleri, otomobildeki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

kaza

Morlalı adlı yaralı polis memuru, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan iki polis memurunun da İstanbul'da çalıştıkları ve tatile çıktıkları ortaya çıktı.

Öne Çıkanlar
Beyin yakan IQ testi! Resimdekileri nehrin diğer ucuna nasıl gönderirsiniz? Beyin yakan IQ testi! Resimdekileri nehrin diğer ucuna nasıl gönderirsiniz?
8-14 Ocak 2024 Haftalık Burç Yorumları: Hangi Burçlar Şanslı, Hangileri Dikkatli Olmalı? 8-14 Ocak 2024 Haftalık Burç Yorumları: Hangi Burçlar Şanslı, Hangileri Dikkatli Olmalı?
Peynir 89, salam 49, tereyağı 109 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Ocak aktüel katalogu Peynir 89, salam 49, tereyağı 109 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Ocak aktüel katalogu
Çok Okunanlar
Lodos Tekirdağ sahiline kızıl yosun getirdi Lodos Tekirdağ sahiline kızıl yosun getirdi İsrail Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı İsrail Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı İsrail güçleri Batı Şeria'daki müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı İsrail güçleri Batı Şeria'daki müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı Niğde'de kargo faciası: Patlayan kargo 4 çalışanı hastanelik etti Niğde'de kargo faciası: Patlayan kargo 4 çalışanı hastanelik etti MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi