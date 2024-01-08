Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralandı

Yusuf Morlalı adlı polis memurunun kullandığı 44 AEJ 202 plakalı otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nda Akçatekir rampasında İrfan Yüksel'in sürdüğü 33 ASC 083 plakalı konteynerli tıra arkadan vurdu.





Kazayı duyan yetkililer, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderdi. Sağlık ekipleri, otomobildeki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.





Morlalı adlı yaralı polis memuru, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan iki polis memurunun da İstanbul'da çalıştıkları ve tatile çıktıkları ortaya çıktı.