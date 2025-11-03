Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü yaralandı

Bayramhacılı Mahallesi'nde kurtarma çalışması

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobil, Bayramhacılı Mahallesi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Olayda araçta bulunan sürücü yaralandı.

Sürücünün kimliği ve plakası henüz belirlenemedi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile birlikte Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, uçuruma halatla inerek araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle sürücü güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı.

Sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

