Adana'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Kozan-Feke kara yolunun Çulluuşağı mevkisinde meydana geldi.

Olay, Ertuğrul Özata'nın kullandığı 01 SE 010 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Naci Karatop yönetimindeki 01 D 6771 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralılar arasında 2 sürücü ile birlikte Seyhan Karatop, Duran Kavukluca, Hamide Özata ve Esra Özata bulunuyor. Bu kişiler, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ertuğrul, Hamide ve Esra Özata'nın, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Feke ilçesindeki cenaze törenine gitmekte oldukları öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralanan 2 sürücü ile araçlardaki Seyhan Karatop, Duran Kavukluca, Hamide Özata ve Esra Özata, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralanan 2 sürücü ile araçlardaki Seyhan Karatop, Duran Kavukluca, Hamide Özata ve Esra Özata, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.