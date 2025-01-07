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Adana'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumu kritik.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:37
Adana'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Adana'da Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşanan kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Olay, Çarkıpare Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

B.Y. yönetimindeki 38 AHE 230 plakalı otomobil, M.E.Y. idaresindeki 01 AUJ 021 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki iki yayaya ve park halindeki 34 SE 4193 plakalı otomobile çarparak durdu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan iki yaya, otomobil sürücüsü B.Y. ve motosiklet sürücüsü M.E.Y. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2'si yaya 4 kişi...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2'si yaya 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda park halindeki 34 SE 4193 plakalı otomobile çarparak durdu.

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