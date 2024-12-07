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Adana'da Otomobilde 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde durdurulan bir araçta 50 ruhsatsız tabanca bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:13
Adana'da Otomobilde 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da 50 Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini deşifre etmek amacıyla kent genelinde yürüttükleri operasyonlar neticesinde bu önemli başarıya imza attı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde durdurulan bir otomobilde gerçekleştirilen aramada, aracın arka tamponu ve ön konsoluna gizlenmiş olan 50 ruhsatsız tabanca bulundu.

Polis, aracın sürücüsü olan M.Ş.A'yı gözaltına alarak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlının, silah ve mühimmat ticareti ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması hedefleniyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

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