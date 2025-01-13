Adana'da Otomobilden Hırsızlık Yapan Zanlı Kameradan Yakalandı

Adana'da bir otomobilden hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:54
Adana'da Otomobilden Hırsızlık Yapan Zanlı Kameradan Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Olayı Çözülüyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Karslılar Mahallesi'nde gerçekleşen otomobilden hırsızlık olayı kameralar sayesinde aydınlatıldı. E.S.A.'ya ait park halindeki otomobilden, içinde cep telefonu, altın yüzük, 600 lira ve 10 avro bulunan sırt çantası çalındı.

Hırsızlık İhbarı ve Polisin Hızlı Tepkisi

Olay sonrası E.S.A'nın Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri derhal araştırmalara başladı. Takip eden günlerde, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğine ulaştı.

Zanlı Yakalandı ve Adliyeye Sevk Edildi

Yapılan operasyonda, olayın şüphelisi O.D. (21) saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Söz Konusu Olay Nasıl Gerçekleşti?

Güvenlik kameraları, şüphelinin aracın kilitli olmayan kapısını açıp çantayı aldıktan sonra başka bir otomobile binerek hızlıca olay yerinden uzaklaştığını kaydetti. Bu hızlı ve dikkat çekici hareketler, polisin zanlıyı yakalamasında önemli rol oynadı.

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