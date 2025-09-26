Adana'da Otomobilinde Kokain Bulunan Sanığa 12 Yıl Hapis

Adana'da otomobilinde 202 gram kokain bulunan sanık M.K., Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl hapis ve 80 bin lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:14
Duruşma ve gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan sanık, mahkemece ağır ceza ile cezalandırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.K., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı; avukatı ise salonlarda hazır bulundu.

İddianame ve deliller

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, 11 Aralık 2024 tarihinde Şakirpaşa Mahallesi'nde gece vakti şüphe üzerine durdurulan M.K.'ye ait otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada şoför koltuğunun altında poşet içine gizlenmiş 202 gram kokain bulunduğunu belirtti.

Benzer suçlardan kaydı bulunan sanığın evinde yapılan aramada ise hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı

Sanık M.K., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?