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Adana'da Otoyol Direkleri Hırsızlığına Cezalar Verildi

Adana'da otoyol kenarındaki metal direkleri çalan 3 sanığa ceza verildi. İki sanık beş yıl, bir sanık ise dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:39
Adana'da Otoyol Direkleri Hırsızlığına Cezalar Verildi

Adana'da Otoyol Direği Hırsızlığı Davası

Adana'da otoyol kenarındaki metal direkleri çaldıkları iddiasıyla 3 sanığa hapis cezası verildi.

Duruşma ve Sanıkların İfadeleri

38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2'si tutuklu toplam 3 sanık yargılandı. Tutuklu sanıklar R.D., S.G. ve tutuksuz olan Ş.D. duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların olay günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Acıdere Mahallesi Misis Kavşağı ile Suluca alt geçidi arasında bulunan ve kamuya ait olan 15 metal direği çaldıklarını belirtti.

Ceza ve Mahkeme Kararı

Sanıkların, direklerin bir kısmını beton temellerini kırarak, diğer kısımlarını ise topraktan sökerek çaldıkları, bunu yaparken de hırsızlık eyleminde fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini ifade etti. Savcı, sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" ve "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan R.D. olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme, S.G. ve Ş.D.'ye hırsızlık suçundan 5'er yıl hapis cezası verirken, R.D.'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. R.D., tutuklulukta kaldığı süre ve daha önceki mahkumiyetinin bulunmaması nedeniyle tahliye edildi.

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