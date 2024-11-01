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Adana'da Otoyol Kenarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:40
Adana'da Otoyol Kenarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'nde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu yakınlarında bir yangın meydana geldi. yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Otoyoldan geçen sürücülerin yangın ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaşarak müdahalede bulundu. Neyse ki, ekiplerin çabasıyla yangın büyük bir yayılma göstermeden kontrol altına alındı.

Yangın Güvenlik Önlemleri ile Söndürüldü

Yangının söndürülmesiyle birlikte çevredeki ağaçlık alan da yangından kurtarılmış oldu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bölgedeki güvenlik tedbirleri de artırıldı.

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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