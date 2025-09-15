Adana'da Oturma Eylemine Müdahale: 3 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Adana Valiliği, AK Parti İl binası önünde oturma eylemi yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili 3 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:55
Valilikten yapılan açıklama

Adana Valiliği, kentte AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili müdahale sonrası soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, 3 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır.

Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

