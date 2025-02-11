Adana'da Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'ü Öldüren Sanığa Dava Açıldı

Adana'da Katil Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldüren Mikail Güvenir hakkında dava açıldı. Olay, 12 Şubat 2024 tarihinde meydana geldi. Güdük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güdük'ün ölümünden sonra, Güvenir Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu ve tutuklandı.

Olay Anı ve İddianame Detayları

İddianamede, Mikail Güvenir'in olay günü elinde kırmızı bir poşetle belediye binasına girdiği belirtildi. Güvenir, poşeti çay ocağına bıraktıktan sonra Samet Güdük'ün makam odasına girdi. Odaya girerken yanında bekleyen tanıkların da tanık olduğu olayda, Güvenir, elindeki poşetle odada bir süre bekledi.

Güvenir'in odadan çıkmasının ardından, güvenlik görevlisi Ü.K. ve çay ocağındaki görevli H.C., silah sesi duyması üzerine maktulün odasına doğru koştu. Sanığın, odadan çıkarken tanıklara silah doğrulttuğu ve daha sonra bina çıkışına doğru kaçmaya başladığı ifade edildi.

Sanığın Tutuklanması ve İddianamedeki İddialar

İddianamede, Mikail Güvenir'in merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştüğü ve bu sırada tabancanın ateşlendiği belirtildi. Sanığın eylem sırasında bina içinde karşılaştığı kişilerle de silah doğrulttuğu ifade edildi.

İddianamede, sanığın maktulü tasarlayarak kasten öldürdüğü, bu eylemi ise planlayarak gerçekleştirdiği vurgulandı. Dolayısıyla, Güvenir hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer suçlardan toplamda 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığın Savunması ve Yargı Süreci

Sanık Mikail Güvenir, iddianamede yer alan ifadesinde, maktulün kendisini belediye arazisi kiralama vaadiyle dolandırdığını öne sürdü. Tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Olay sırasında Güdük, ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış olmasıyla birlikte maalesef hayatını kaybetmiştir.