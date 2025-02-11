Adana'da Özgür Apartmanı Davasında Müteahhitlerin Yargı Süreci Devam Ediyor

Adana'da Özgür Apartmanı'nın Yıkım Davası Devam Ediyor

Adana'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından yıkılan Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri hakkında açılan yargı süreci sürüyor. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz sanıklar Mahmut A. ve Murat A.'nın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya, müteahhit kardeşlerin yanı sıra bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları da katıldı. Mahkeme heyetinin dinlediği savunmalar arasında, sanıklardan Mahmut A., binanın yapımında sorumluluğu olmadığını iddia etti. Kardeşi Murat A. ise apartmanın inşaatının dönemin yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Bilirkişi Raporu Talebi

Mahkeme, sanıkların kusur durumlarına ilişkin olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Depremin Etkileri

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar alan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış ve 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Mahmut ve Murat A. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştır.