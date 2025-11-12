Adana'da Park Halindeki Kamyonet Alevlere Teslim Oldu
Seyhan - Pınar Mahallesi
Gece saatlerinde Adana'da park halinde bulunan bir kamyonet, motor bölümünden başlayan yangın sonucu tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde park halindeki kamyonette çıktı. Bir anda motor kısmından alev alan kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının etkisiyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangında dış müdahale olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.
