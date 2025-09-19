Adana’da Park Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldü, Kızı Yaralandı

Araç park etme nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde, araç park etme tartışması büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hasan Akgün (39) ile komşusu D.Y. arasında çıkan tartışma sonrası silah kullanıldı.

Kavgada D.Y.'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (14) yaralandı. Hasan Akgün'ün kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı, kızının ise ayağından vurulduğu belirtildi.

Ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından yaralanan A. Akgün ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Hasan Akgün kurtarılamadı; A. Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Y.'yi gözaltına aldı. Ekipler, girişleri zırhlı polis araçlarıyla kapatılan sokakta ve bazı park halindeki araçlarda delil topladı.

Hasan Akgün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.