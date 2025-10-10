Adana'da Pastaneye El Bombası Atan 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da pastaneye el bombası atılması: 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası atılmasıyla ilgili gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.

Soruşturma ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de Mavi Bulvar'daki pastanenin girişine el bombası atan ve kaçmaya çalışırken yakalanan Ö.G.'yi (16) takiben olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, olayı azmettirdiği ve olay yerinde bombanın atılmasını uzaktan izlediği öne sürülen Sezer S. (42) ile bu kişiye yardım ettiği iddia edilen Kadir K. (18) ve Abdullah Ü. (54)'yü operasyonla yakaladı.

Olayın gerekçesi

Soruşturmada, pastanenin sahibi Ziya Ü.'nün kuzeni Özgür Ü.'nün yaklaşık bir yıl önce borcu nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından Ankara'da silahla vurularak öldürüldüğü, kuzeninden kalan borcun ödenmesi için baskı yapıldığı ve el bombasının da gözdağı amacıyla iş yerine atıldığı iddiasına ulaşılırken, bu bilgilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G., Sezer S., Kadir K. ve Abdullah Ü., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın görüntüleri

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da 5 Ekim'de meydana gelen olayda, şüphelinin pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombasını attığı ve kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, el bombasını atıp kaçan şüpheliyi yakalamıştı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası atılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.