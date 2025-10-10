Adana'da Pastaneye El Bombası Atan 4 Zanlı Tutuklandı

Adana Seyhan'da pastane girişine pimi çekilmemiş el bombası atan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:08
Adana'da Pastaneye El Bombası Atan 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da pastaneye el bombası atılması: 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası atılmasıyla ilgili gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.

Soruşturma ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de Mavi Bulvar'daki pastanenin girişine el bombası atan ve kaçmaya çalışırken yakalanan Ö.G.'yi (16) takiben olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, olayı azmettirdiği ve olay yerinde bombanın atılmasını uzaktan izlediği öne sürülen Sezer S. (42) ile bu kişiye yardım ettiği iddia edilen Kadir K. (18) ve Abdullah Ü. (54)'yü operasyonla yakaladı.

Olayın gerekçesi

Soruşturmada, pastanenin sahibi Ziya Ü.'nün kuzeni Özgür Ü.'nün yaklaşık bir yıl önce borcu nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından Ankara'da silahla vurularak öldürüldüğü, kuzeninden kalan borcun ödenmesi için baskı yapıldığı ve el bombasının da gözdağı amacıyla iş yerine atıldığı iddiasına ulaşılırken, bu bilgilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G., Sezer S., Kadir K. ve Abdullah Ü., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın görüntüleri

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da 5 Ekim'de meydana gelen olayda, şüphelinin pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombasını attığı ve kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, el bombasını atıp kaçan şüpheliyi yakalamıştı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası atılmasına...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası atılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası atılmasına...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: 'Türkçe Kolay Dil' ile Öğrenme Güçlüğünde Erişim Kolaylaşacak
2
Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
3
Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor
4
Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti
5
Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor
6
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
7
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi