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Adana'da Patronunu Öldüren Zanlı İstanbul'da Tutuklandı

Adana'da patronunu öldüren Mehmet Ali K. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:28
Adana'da Patronunu Öldüren Zanlı İstanbul'da Tutuklandı

Adana'da Patronunu Tabancayla Vuran Zanlı Tutuklandı

Adana'da, 6 Şubat tarihinde patronunu tabancayla öldüren zanlı, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, Saltık Buğra Keçebaş (45) otomobiline bindiği sırada, işten aldıkları ücret üzerinden çıkan bir tartışmanın ardından mehmet Ali K. (34) tarafından vurarak öldürüldü. Çalıştığı iş yerinin patronunu katleden zanlının, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının, cinayetin ardından İstanbul'a kaçmak için yola çıktığı öğrenildi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda otomobilinin bozulduğunu ve bu nedenle çekici çağırdığını belirtmiş. Çekiciye yüklettiği aracın arka koltuğunda İstanbul'a kadar giden zanlının, burada trafik ışıklarında durduğu esnada araçtan gizlice atladığı kaydedildi. Mehmet Ali K., kendisini almaya gelen başka bir otomobile binerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Öte yandan zanlının İstanbul'da trafik ışıklarında araçtan atlayarak başka bir otomobile bindiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Keçebaş'ın 5 yıldır şoförlüğünü yapan zanlının İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Adana'da patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı...

Adana'da patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı...

Adana'da patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

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