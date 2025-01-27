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Adana'da Pide Ekmeğinde Uyuşturucu Hap Operasyonu

Adana'da pide ekmeğinde gizlenmiş 1675 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:12
Adana'da Pide Ekmeğinde Uyuşturucu Hap Operasyonu

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ilginç bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla yapılan çalışmalarda, bir motosikleti durdurdu.

Pide Ekmeği Altında Uyuşturucu

Motosikletin sürücüsü M.K. (26) tarafından kullanılan motosikletin sepet kısmındaki bir poşette, pide ekmeği altına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bununla beraber, şüphelinin evinde yapılan aramada da yastığın altında 703 uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelinin İfadesi ve Tutuklama Süreci

M.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Motosikletteki haplar başkasına aitti, onların ağrı kesici olduğunu düşünüyordum." diye belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklandı.

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