Adana'da PKK/KCK Gösterilerine Katılan Sanığa 34 Yıl Hapis Talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 5 suçtan 34 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, 26 Ekim tarihinde tutuklanan M.Ç. hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanığın 2 Nisan tarihinde Obalar Caddesi'nde örgüt üyeleriyle birlikte çöp konteynerlerini kullanarak yolu bir süre trafiğe kapattığı ve güvenlik güçlerine taş, sopa, molotof kokteyli ile saldırıda bulunduğu belirtildi.

M.Ç.'nin kimliğini gizlemek için yüzünü bez parçasıyla örttüğü, terör örgütünü destekleyen sloganlar attığı ve yolda lastik yaktığı da iddianamede yer aldı. Ayrıca, cep telefonunda eylemlerine ilişkin görüntülerin tespit edildiği ifade edildi.

Sanığın, kitlenin gösterilere katılmasını sağladığı ve çeşitli suçlar işlediği kaydedildi. M.Ç. hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlamalarıyla 12 yıl 11 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Sanığın suçlamaları kabul etmemesi üzerine, yargı süreci önümüzdeki günlerde başlayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.