Adana'da PKK/KCK Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Sanık hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adli kontrol tedbiri altında tutuksuz yargılanan F.F. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanığın PKK/KCK üyeliği nedeniyle adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğu, dijital materyallerinde terör örgütü içindeki faaliyetlerine dair silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

F.F.'nin, terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek amacıyla kod adı kullandığı ve Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ifade edildi. Ayrıca, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü adına istihbarat topladığı ve sözde karakollarda nöbet tuttuğu, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. F.F., iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi ve yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanması bekleniyor.

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