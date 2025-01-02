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Adana'da PKK Talimatıyla Orman Yangını Çıkarmaya Çalışan Sanığa 16,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da PKK'dan orman yangını çıkarma talimatı alan sanığa 16,5 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:19
Adana'da PKK Talimatıyla Orman Yangını Çıkarmaya Çalışan Sanığa 16,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da PKK Üyesine Ağır Ceza

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK'dan aldığı talimat doğrultusunda orman yangını çıkarma eyleminde bulunan sanık İ.K.'ya toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Firari sanığın, PKK'nın "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" grubuyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Sanığın Suçlamaları

Duruşmada savcı, sanığın terör örgütü propogandası yaptığını ve suç işlemeye yönelik tahrik edici içerikler paylaştığını vurguladı. İ.K., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtse de, duruşma sonunda sanığın PKK ile bağlantısı kesilmediği için cezası ağır oldu.

Mahkeme Kararı ve Tahliye Süreci

Mahkeme heyeti, İ.K.'yı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl, terör örgütü propagandası yapma suçundan 6 yıl ve suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmak üzere yakalama emri çıkardı.

Adana'da 8 Kasım 2021'de tutuklanan İ.K., örgütten para karşılığı orman yangını talimatı aldığını ve bu eylemi gerçekleştirmek için detaylı bilgilere sahip olduğunu ifade etmişti. 23 Aralık 2022 tarihinde ise yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye olmuştu.

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