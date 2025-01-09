Adana'da PKK'ya Katılan Sanığın Yargı Süreci Başladı

Adana'da PKK/KCK adına korsan gösterilere katıldığı iddia edilen O.A'nın yargılanmasına başlandı. 12 yıl 11 ay ila 34 yıl 6 ay hapisle suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:12
Adana'da PKK'ya Katılan Sanığın Yargı Süreci Başladı

Adana'da PKK İçin Korsan Gösteriye Katılan Sanık Yargılanıyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirilen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen O.A. isimli tutuklu sanığın yargı süreci başladı. Dava, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada Tanıkların İfadeleri Dinlendi

Duruşmaya, tutuklu sanık O.A. ile bazı tanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada, olay anında müdahalede bulunan polis memuru bir tanık olarak dinlendi. Polis memuru, "Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde bir grubun yolu kapatıp ateş yaktığını gördük. Uyarılarımıza rağmen kalabalık dağılmadı ve aracımıza sopalarla saldırdılar. Ancak kalabalık maskeliydi ve sanığı göremedim" şeklinde ifade verdi.

Sanık, Suçlamaları Reddetti

Savunmasında, O.A. terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Korsan gösteriye katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısının Görüşü ve Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluğunun devam etmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, delillerin karartılması ve sanığın kaçma ihtimalinin bulunmaması dikkate alınarak, O.A.'nın yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Arka Planı

O.A., Adana'nın Seyhan ilçesinde PKK/KCK adına yapılan korsan gösterilere katıldığı iddialarıyla 8 Eylül 2024 tarihinde tutuklanmıştı. Hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak katılma" gibi suçlamalardan toplamda 12 yıl 11 ay ile 34 yıl 6 ay arasında hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

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