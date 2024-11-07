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Adana'da PKK/YPG Davasında 2 Sanığa Hapis Cezası

Adana'da PKK/YPG'ye katılan 2 sanığa toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:32
Adana'da PKK/YPG Davasında 2 Sanığa Hapis Cezası

Adana'daki Terör Davası

Adana'da, PKK/YPG ile bağlantılı bir terör davasında, iki sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Duruşma Detayları

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, Suriye uyruklu sanıklar D.T. ve A.B. katılmadı. Ancak sanıkların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Kamu İddiası ve Savunma

Esas hakkındaki mütalaayı sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların terör örgütü üyeliğinden adli işlemlere tabi olan kişilerle bağlantı kurduklarını ve dijital materyallerde Suriye'de PKK/YPG içerisindeki etkinliklerine dair silahlı fotoğraflarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların PKK/YPG içinde aktif olarak faaliyet gösterdiğini ifade ederek, kod isimleriyle Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldıklarını ve terör örgütüne ait hücre evlerinde yaşadıklarını vurguladı.

Sanık avukatları ise, müvekkillerinin terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savunarak beraat talep etti.

Mahkemenin Kararı

Verilen karar doğrultusunda, mahkeme heyeti her iki sanığı da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, kaçma şüphesi sebebiyle haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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