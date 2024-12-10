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Adana'da PKK/YPG Üyesi Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da, PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan H.D. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:49
Adana'da PKK/YPG Üyesi Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da Terör Örgütü PKK/YPG Üyesi Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık H.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Soruşturma Tamamlandı

Adana Başsavcılığı tarafından 27 Kasım'da tutuklanan Suriye uyruklu H.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamenin Detayları

İddianamede, sanığın PKK/YPG üyeliğinden adli işlem gören kişilerle irtibat kurduğuna ve dijital materyallerinde terör örgütü içindeki faaliyetlerine dair silahlı fotoğrafların tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Yabancı Ülkelerdeki Faaliyetleri

Sanık H.D., Emniyetteki ifadesinde 2020 yılına kadar Güney Kore'de yaşadığını iddia etse de, vize ve pasaport kayıtlarıyla Türkiye'ye örgütsel faaliyet için giriş çıkış yaptığının belirlendiği kaydedildi. Ayrıca, kendisini gizlemek amacıyla kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı bilgisi verildi.

Örgütle İlişkileri

İddianamede, H.D.'nin örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/YPG adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirtildi. Bu bağlamda, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Duruşma Bekleniyor

Sanık H.D., iddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmemekte ve yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanması beklenmektedir.

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