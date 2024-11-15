Adana'da PKK/YPG Üyesine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da PKK/YPG Üyesine Cezası Kesildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG'ye üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Ş.B.'ye toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duruşmaya Suriye uyruklu sanık katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Sanığın Faaliyetleri İddia Edildi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın PKK/YPG içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü belirterek, bu süreçte kod isim kullandığını ve Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını vurguladı. Ayrıca, sanığın hücre evlerinde yaşadığı ve dijital materyalinde silahlı fotoğraflar bulunduğu kaydedildi.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Savcı, Ş.B.'nin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ceza almasını talep ederken, avukat sanığın PKK/YPG üyesi olmadığına dair savunmalarda bulunarak beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanık hakkında verilen cezanın yanı sıra tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına da karar verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.