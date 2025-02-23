Adana'da Polis Kovalamacası: Motosiklet Sürücüsünde Otomatik Tabanca Bulundu

Adana'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü S.S, üst aramasında otomatik tabanca ile yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:02
Adana'da Polis Kovalamacası: Motosiklet Sürücüsünde Otomatik Tabanca Bulundu

Adana'da Motosiklet Sürücüsü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçan motosiklet sürücüsü S.S yakalandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi.

Otomatik Tabanca Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak, sürücü S.S, ekiplerin ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Polisle yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan sürücünün üst aramasında otomatik tabanca ele geçirildi.

Zanlı Gözaltına Alındı, Tutuklandı

S.S, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün üst aramasında otomatik tabanca ele geçirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün üst aramasında otomatik tabanca ele geçirildi.

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