Adana'da Polis Kovalamacası: Motosiklet Sürücüsünde Otomatik Tabanca Bulundu

Adana'da Motosiklet Sürücüsü Kovalamaca Sonucu Yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçan motosiklet sürücüsü S.S yakalandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi.
Otomatik Tabanca Ele Geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak, sürücü S.S, ekiplerin ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Polisle yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan sürücünün üst aramasında otomatik tabanca ele geçirildi.
Zanlı Gözaltına Alındı, Tutuklandı
S.S, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün üst aramasında otomatik tabanca ele geçirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün üst aramasında otomatik tabanca ele geçirildi.