Adana'da Polis Merkezine Saldırı Girişimi: Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Adana'daki Polis Merkezine Saldırı Girişimi Ceza ile Sonuçlandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Köprübaşı Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan tutuklu sanık R.D., mahkeme tarafından ağır bir ceza ile cezalandırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, sanığa, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada Sunulan İspat ve Savunmalar

Cumhuriyet savcısı, sanığın 23 Şubat 2024'te, polis merkezinin bahçesine girerek pompalı tüfekle saldırmayı denediğini ve silahın tutukluk yapması sonucu polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. Savcı, sanık R.D. için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 40 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık, duruşmada terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını ifade ederek, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Olay sebebiyle uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Olayın Detayları

Olay, R.D.'nin Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nin bahçesine gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada girmesiyle meydana geldi. R.D.'nin ateş açmaya çalıştığı pompalı tüfek tutukluk yapmış, polis ekipleri durumu fark ederek ateş açmış ve sanığı omzundan vurup yakalamıştır.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. Davada ayrıca, sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.