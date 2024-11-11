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Adana'da Polis Merkezine Saldırı Girişimi: Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki polis merkezine saldırı girişiminde bulunan sanığın yargı süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:32
Adana'da Polis Merkezine Saldırı Girişimi: Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'da Polis Merkezine Saldırı Girişiminde Yargılama Sürüyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, sanık R.D. ve avukatı katıldı.

Mahkemede Gelişmeler

Mahkeme başkanı, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarındaki iyileştirmenin tamamlanmadığını belirterek, bilirkişi raporunun henüz dosyaya eklenmediğini ifade etti. Sanık R.D., savunmasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, “Olay sebebiyle pişmanım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Cumhuriyet Savcısının Görüşü

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Heyet, R.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Olay, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğinin bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada R.D.'nin ateş açmaya çalışmasıyla gerçekleşti. Ancak sanığın kullandığı pompalı tüfek tutukluk yapınca, polislerin ateş açmasıyla omzundan vurularak yakalandı. Daha sonra tutuklanan R.D. hakkında, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etmek” suçundan da 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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