Adana'da Polis, Saldırganın Özel Birey Olduğunu Öğrenince Sarıldı

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde, yaklaşık 4 ay önce yürekleri ısıtan anlar yaşandı.

Olayın ayrıntıları

Motosikletli polis eğiticisi Kadir Özdemir, trafikte ilerlerken yanına bir kişinin koşarak yaklaştığını gördü. Polis memuru Özdemir, "Gel sakin ol gel" diyerek yaklaşmaya çalıştı.

Bu sırada söz konusu genç, polise yumruk attı. Özdemir, motosikletinden inip genci kolundan tutarak daha ileri bir saldırıyı engelledi.

Polis, kaldırıma oturan gencin özel birey olduğunu fark edince ona sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu duygulandıran anlar çevredeki kameralara yansıdı.

O anlar saniye saniye görüntülendi.

