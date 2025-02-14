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Adana'da Polis Şehidiyle İlgili Sürücü Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak

Adana'da bir polis memurunun şehit olduğu kaza sonrası tutuklanan sürücü, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:55
Adana'da Polis Şehidiyle İlgili Sürücü Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak

Adana'da Şehit Polis Memurunun Kazasına İlişkin Tutuklama

Adana'da, uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memuru Mustafa Akgül'ün (50) şehit olmasına neden olan olayın ardından tutuklanan sürücü Murat A., 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Sürücü, "olası kastla öldürme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 28 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Olayın Detayları

7 Aralık 2024 tarihinde Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana gelen olayda, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan Murat A., 31 AED 634 plakalı otomobiliyle uygulama noktasındaki polis memuruna çarparak, Akgül'ün şehit olmasına yol açtı. Sürücü, kazanın ardından tutuklandı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma neticesinde, 18 Ocak 2025 tarihinde Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi. Ancak, mahkeme 27 Ocak 2025'te verdiği kararla davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme Kararı

Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi, olayın "görev alanına girmeyen suç niteliği" taşımadığına, bu nedenle yargılamanın 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılması gerektiğine karar verdi. Mahkemenin gerekçesinde, mevcut delillerin ve suç unsurlarının yeniden değerlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Murat A.'nın yargılaması, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

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