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Adana'da Polisler Öğrencilerle Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi

Adana'da polis ekipleri, öğrencilerle birlikte kitap okuyarak eğitim dönemini kutladı ve kütüphaneye 250 kitap hediye etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:29
Adana'da Polisler Öğrencilerle Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi

Adana'da Kitap Okuma Etkinliği

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte, polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu.

Hediyeler ve Duygulu Anlar

Merkez Sarıçam ilçesindeki Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokuluna 250 kitap hediye eden polisler, okula giderek kütüphaneye yeni kitapları yerleştirdiler.

Eğitim Dönemine Destek

Polis ekipleri, öğrencilere yeni eğitim döneminin hayırlı geçmesi dileğinde bulundular. Sınıflarda oturarak öğrencilerle kitap okudular.

Öğrencilerden Nehir Çağlar ve Alper Yılmaz, okullarına kitap hediye edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, polislere teşekkürlerini ilettiler.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

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