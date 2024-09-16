Adana'da Ruhsatsız 40 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da park halindeki bir panelvanda yapılan aramada ruhsatsız 40 tabanca bulundu, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:10
Adana'da Ruhsatsız 40 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, park halindeki bir panelvanda yapılan başarılı bir operasyon neticesinde, ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi. Olay, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleşti ve polis ekipleri, şüpheli bulunan aracı incelemek üzere harekete geçti.

Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir ikamet önünde park edilmiş olan panelvanı şüpheli bulup arama yapma kararı aldı. Panelvan, Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliği'nin otoparkına çekilerek inceleme için bekletildi.

Burada yapılan detaylı inceleme sırasında, araç içerisinde 3 koli içerisinde ruhsatsız toplam 40 tabanca bulundu. Yapılan araştırmalarda, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan Mahmut A. isimli şahsın daha önce "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sabıka kaydı olduğu ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi, güvenlik kameraları ve dron ile anbean görüntülendi. Güvenlik güçlerinin bu tür operasyonları, silah kaçakçılığına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

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