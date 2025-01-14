Adana'da Ruhsatsız Depoda 145 Bin Kutu İlaç Ele Geçirildi

Adana'da Büyük Operasyon: 145 Bin Kutu İlaç Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştiren operasyon ile 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir baba ve oğlu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde ruhsatsız bir depoda çok sayıda ilaç bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle yapılan aramada, reçeteye tabi 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi. Ancak, depodaki ilaçların çoğunun barkodsuz olması dikkat çekti.

Depoyu kiraladığı öne sürülen S.C. (68) ve oğlu O.C. (37), "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. S.C., depoyu oğlunun kiraladığını ve ilaçların ona ait olduğunu belirtirken, O.C. ise ilaçların kendisine ait olmadığını iddia etti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ruhsatsız bir depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ruhsatsız bir depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.