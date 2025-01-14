Adana'da Ruhsatsız Depoda 145 Bin Kutu İlaç Ele Geçirildi

Adana'da ruhsatsız depoda 145 bin 520 kutu ilaç bulundu, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:17
Adana'da Ruhsatsız Depoda 145 Bin Kutu İlaç Ele Geçirildi

Adana'da Büyük Operasyon: 145 Bin Kutu İlaç Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştiren operasyon ile 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir baba ve oğlu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde ruhsatsız bir depoda çok sayıda ilaç bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle yapılan aramada, reçeteye tabi 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi. Ancak, depodaki ilaçların çoğunun barkodsuz olması dikkat çekti.

Depoyu kiraladığı öne sürülen S.C. (68) ve oğlu O.C. (37), "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. S.C., depoyu oğlunun kiraladığını ve ilaçların ona ait olduğunu belirtirken, O.C. ise ilaçların kendisine ait olmadığını iddia etti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ruhsatsız bir depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ruhsatsız bir depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ruhsatsız bir depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ruhsatsız bir depoda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'taki Suriyeli Sığınmacılar PKK/YPG Yüzünden Ülkelerine Dönemiyor
2
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
Erzurum'da Yaşlı Çiftin Evi Yangında Kül Oldu
4
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi
5
Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası İlk Duruşması Gerçekleşti
6
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 12 Ada Türk Milletinden Gasbedilmiştir
7
İstanbul Kapalı Dikey Tarım Merkezi'nde İki Yılda 6 Ton Ürün Üretildi

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!