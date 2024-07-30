Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Üç Kişi Gözaltında

Adana'da Silah Operasyonu

Adana'nın İllçesi Seyhan'da, yapılan başarılı bir operasyonla ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilenler

Operasyon sırasında evde yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 1 adet tabanca, 2 şarjör, 85 adet mermi, 3 adet uçaksavar mermi çekirdeği, 9.15 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı plaka ve 2 maske bulundu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Bu operasyonun devamında, evde bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan üç şahıs S.B. (19), S.K. (21) ve A.G. (21) gözaltına alındı. Emniyet güçleri, bölgede güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız otomatik tabanca, tabanca, 2 şarjör, 85 mermi, 3 uçaksavar mermi çekirdeği, 9,15 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı plaka ile 2 maske ele geçirildi.