Adana'da Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Ruhsatsız Silah Operasyonu Seyhan'da Gerçekleşti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucunda bir evde toplam 6 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette gerçekleştirildi.

Yasa Dışı Silahlar ve Mermiler Bulundu

Yapılan aramada, çekyata gizlenmiş halde 5 tabanca ve bir av tüfeği ile birlikte 92 mermi bulundu. Gözaltına alınan ev sahibi Serhat D.'nin daha önce 9 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu olay, Adana'daki ruhsatsız silahlarla mücadele çabalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen ikametteki şüpheli tutuklandı.