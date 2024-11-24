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Adana'da Rüzgar Köprü Korkuluğunu Devrildi, 3 Panelvan Hasar Gördü

Adana Seyhan'da köprüdeki demir korkuluk, rüzgar nedeniyle devrilerek park halindeki 3 panelvanda hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:50
Adana'da Rüzgar Köprü Korkuluğunu Devrildi, 3 Panelvan Hasar Gördü

Adana'da Rüzgarın Etkisiyle Köprü Korkuluğu Devrildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Onur Mahallesi'nde bulunan köprüde, rüzgarın etkisiyle devrilen demir korkuluk, park halindeki 3 panelvanda hasara neden oldu.

Köprü Korkuluğunun Rüzgarla Devrilmesi

Köprü üzerindeki reklam panolarının yer aldığı korkuluk, güçlü rüzgar nedeniyle yerinden çıktı ve park halindeki araçlara çarparak hasar oluşturdu. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, rüzgarın korkuluğu nasıl devirdiği açık bir şekilde gözler önüne seriliyor. Olayın ardından yetkililer, benzer kazaların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, köprüdeki demir korkuluğun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, köprüdeki demir korkuluğun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu park halindeki 3 panelvanda hasar meydana geldi.

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