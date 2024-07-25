Adana'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Adana'da Sağanak Yağmurun Etkileri

Adana'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur, kent genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açtı.

Su Birikintileri ve Trafik Aksaklıkları

Yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu durum, ana cadde ve arterler üzerinde bazı araçların yol kenarında mahsur kalmasına sebep oldu. Sürücüler, ilerlemekte zorlandıkları bu yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yayaların Zor Durumu

Yağışa hazırlıksız yakalanan birçok yaya ve motosikletli, korunmak amacıyla saçakların altında beklemek zorunda kaldı.

, Adana’da gerçekleşen sağanak yağmur, hem trafik hem de yayaların güvenliği açısından sıkıntılar doğurdu.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.