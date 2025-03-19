Adana'da Sağanakta Arızalanan Servisteki Öğrenciler Kurtarıldı

Adana'da sağanak sonrası su birikintisinde arızalanan okul servisi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:24
Adana'da Sağanakta Arızalanan Servisteki Öğrenciler Kurtarıldı

Adana'da Okul Servisindeki Öğrenciler Su Birikintisinde Kurtarıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşen sağanak yağış sonrası oluşan su birikintisi, bir okul servisinin arızalanmasına neden oldu.

Okul servisi, sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinden geçmeye çalışırken durdu. Araç sürücüsü hemen durumu yetkililere bildirdi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için suya daldı. Öğrencileri tek tek sırtlarına alarak güvenli bir bölgeye taşıdı. Ayrıca, sürücü de itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak güvenli bir alana ulaştırıldı.

Bu olay, Adana'da yağışların etkisini artırdığı günlerde hızla geri dönüşüm ve yardımlaşma ruhunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde sağanakta oluşan su birikintisinde arızalanan...

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde sağanakta oluşan su birikintisinde arızalanan okul servisindeki öğrencileri itfaiye ekipleri tahliye etti.

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