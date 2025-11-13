Adana'da sağanakta yıldırım iki noktada yangın çıkardı

Adana'da sağanak sırasında Kurtuluş Mahallesi'ndeki boş arazi ile Yeni Mahalle'deki palmiye ağacına düşen yıldırımlar, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 21:39
Adana genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında iki ayrı noktaya yıldırım düştü.

Yangının çıktığı noktalar

Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde çöplerin bulunduğu boş araziye ve Yeni Mahalle'de bir palmiye ağacına düşen yıldırımlar sonucunda yangınlar meydana geldi.

Müdahale

Çıkan yangınlar, bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

