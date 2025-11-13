Adana'da sağanakta yıldırım iki noktada yangın çıkardı
Adana genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında iki ayrı noktaya yıldırım düştü.
Yangının çıktığı noktalar
Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde çöplerin bulunduğu boş araziye ve Yeni Mahalle'de bir palmiye ağacına düşen yıldırımlar sonucunda yangınlar meydana geldi.
Müdahale
Çıkan yangınlar, bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
