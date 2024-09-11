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Adana'da Sağlık Çalışanına Şiddet Olayının Detayları Açığa Çıktı

Adana'da bir aile sağlığı merkezinde, doktor ve tutuklu şüphelinin ifadeleriyle şiddet olayı gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:00
Adana'da Sağlık Çalışanına Şiddet Olayının Detayları Açığa Çıktı

Adana'da Sağlık Çalışanına Yapılan Saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Can Cevher Gürler, yaşadığı darp olayı sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tutuklanan Seracettin D (48), daha önce de aynı doktorla tartışma yaşadığını iddia etti.

Olayın Detayları

Doktor Can Cevher Gürler, tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde ifade verdi. İfadesinde, "Bu olayın öncesinde yine aynı kişi tarafından aile sağlığı merkezinde hakarete uğradım. Sağlık raporu sürecini anlatmama rağmen saldırıya uğradım. Tartışma sırasında odada bulunan elektrikli çaycı ile bana vurdu. Kendisi hakkında şikayetçiyim," dedi.

Şüphelinin Açıklamaları

Tutuklu şüpheli Seracettin D ise, eşi H.D ile birlikte aile sağlığı merkezine gittiklerini ve burada doktor Gürler'in eşi H.D.'ye sağlık raporu yerine başka bir evrak verdiğini iddia etti. "Eşim evrakı aldıktan sonra İŞKUR'a gidiyor ve orada belgenin sağlık raporu olmadığını öğreniyor. Bunun üzerine tekrar aile sağlığı merkezine döndük. Doktora neden rapor vermediğini sordum; doktor bana 'Sana sağlık raporu vermiyorum.' dedi. Bu duruma tepki gösterince aramızda bir tartışma çıktı," şeklinde konuştu.

Olayın Geçmişi

Olayın yaşandığı 10 Eylül'de, Seracettin D, doktor Can Cevher Gürler'i darbettiği gerekçesiyle tutuklandı. Yaralanan Gürler, sağlık çalışanlarının müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu şiddet olayının ardından sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü ve Seyhan Devlet Hastanesi önünde eylem yaparak durumu protesto etti.

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