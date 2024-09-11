Adana'da Sağlıkçılardan Darbedilen Doktora Destek Gösterisi

Adana'da Sağlık Çalışanlarından Darbeye Tepki

Adana'da, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler'in bir tartışma sonucunda darbedilmesi, sağlık camiasında büyük bir infiale yol açtı.

Protesto Etkinliği

Doktor Gürler'e yapılan saldırıya karşı il sağlıkçılar, Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek sloganlar atarak olayı protesto etti. Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, burada yaptığı konuşmada, sağlıkta şiddetin giderek artan toplumsal bir sorun olduğunu dile getirdi.

Şiddet Olaylarının Artışı

Polatöz, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda 30 binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Her gün 100'den fazla çalışan, sözlü ya da fiziksel saldırıya uğramaktadır," diyerek durumu vurguladı. Bu durumun, sağlık çalışanlarının güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasını imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Hukuki Süreçler ve Tepkiler

Özden Polatöz, sağlıkta şiddete karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti. Doktor Gürler'in tedavi edildiği Seyhan Devlet Hastanesi önünde de sağlık çalışanları, benzer tepkileri dile getirerek pankart açtı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu İkinci Başkanı Yakup Şahin, Adana'da 1 günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Genel Sağlık İş Sendikası Adana Şube Başkanı Musa Uğur ise saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreçleri takip edeceklerini duyurdu.

Olay Detayları

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, tartıştığı Seracettin D. (48) tarafından darpedilmiştir. Kafasına aldığı darbe sonucu yoğun bakımda tedavi edilen Gürler'in durumu hayati tehlike taşımamakta. Soruşturma devam ederken, saldırgan tutuklanmıştır.

Adana'da sağlıkçılar, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler'in, tartıştığı kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, sloganlar atarak olayı protesto etti. Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, grup adına açıklamada bulundu.

Adana'da sağlıkçılar, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler'in, tartıştığı kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, sloganlar atarak olayı protesto etti. Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, grup adına açıklamada bulundu.

Adana'da sağlıkçılar, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler'in, tartıştığı kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, sloganlar atarak olayı protesto etti. Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, grup adına açıklamada bulundu.