Adana'da sahipsiz köpekler 3 yaşındaki kızı kovaladı

Çukurova, 7 Eylül — Güvenlik kamerası görüntüleri

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde, apartman bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Mina Çürük, çok sayıda sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu tehlike atlattı. O anlar site güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köpeklerin evlerinin yakınında uzun süredir dolaştığını söyleyen baba Hasan Çürük, köpeklerin kızına saldırmaya çalıştığını fark edip hayvanları kovalayarak kızını kurtardı. Çürük, olay sonrası kızının uzun süre ağladığını belirtti.

Çürük'ün aktardığına göre, "Biz daha önce belediyeyi arayıp bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Belediye ekipleri gelip buradan köpekleri topluyor ama ya aynı gün ya da ertesi gün aynı köpekleri aynı yerde toplanmış halde görüyoruz. Bu durum sadece benim kızımın başına gelmedi. Balkonumuzda otururken bu köpeklerin çocukları ya da kadınları kovaladığına şahit oluyoruz. Birisinin daha hayatını kaybetmesi mi bekleniyor?"

Yaklaşık 15 kadar köpek olduğu belirtilen grup için Çürük, Çukurova Belediyesi'nden köpeklerin toplanıp barınağa yerleştirilmesini istediğini, bölgede yaşayan herkesin aynı sıkıntıyı paylaştığını söyledi.

Çürük, çocukların ve kadınların dışarı çıkmaktan korkar hale geldiğini belirterek, "Artık devletin, belediyenin, hakimin ya da savcının kimin göreviyse buna mutlaka bir çözüm bulsun. Çocuklarımız korkuyla değil de sevgiyle kedi ve köpeklere baksın." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, apartman bahçesinde oynayan çocuğun içeriye giren çok sayıda köpek tarafından kovalandığı, durumu fark eden babanın ise kızına saldırmaya çalışan köpekleri kovduğu görülüyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahipsiz köpekler, 3 yaşındaki çocuğu kovaladı. Baba Hasan Çürük, gazetecilere açıklamada bulundu.