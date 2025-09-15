Adana'da sahipsiz köpekler 3 yaşındaki kızı kovaladı

Çukurova'da 7 Eylül'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 15 sahipsiz köpek, 3 yaşındaki Mina Çürük'ü kovalarken baba Hasan Çürük müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:38
Adana'da sahipsiz köpekler 3 yaşındaki kızı kovaladı

Adana'da sahipsiz köpekler 3 yaşındaki kızı kovaladı

Çukurova, 7 Eylül — Güvenlik kamerası görüntüleri

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde, apartman bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Mina Çürük, çok sayıda sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu tehlike atlattı. O anlar site güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köpeklerin evlerinin yakınında uzun süredir dolaştığını söyleyen baba Hasan Çürük, köpeklerin kızına saldırmaya çalıştığını fark edip hayvanları kovalayarak kızını kurtardı. Çürük, olay sonrası kızının uzun süre ağladığını belirtti.

Çürük'ün aktardığına göre, "Biz daha önce belediyeyi arayıp bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Belediye ekipleri gelip buradan köpekleri topluyor ama ya aynı gün ya da ertesi gün aynı köpekleri aynı yerde toplanmış halde görüyoruz. Bu durum sadece benim kızımın başına gelmedi. Balkonumuzda otururken bu köpeklerin çocukları ya da kadınları kovaladığına şahit oluyoruz. Birisinin daha hayatını kaybetmesi mi bekleniyor?"

Yaklaşık 15 kadar köpek olduğu belirtilen grup için Çürük, Çukurova Belediyesi'nden köpeklerin toplanıp barınağa yerleştirilmesini istediğini, bölgede yaşayan herkesin aynı sıkıntıyı paylaştığını söyledi.

Çürük, çocukların ve kadınların dışarı çıkmaktan korkar hale geldiğini belirterek, "Artık devletin, belediyenin, hakimin ya da savcının kimin göreviyse buna mutlaka bir çözüm bulsun. Çocuklarımız korkuyla değil de sevgiyle kedi ve köpeklere baksın." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, apartman bahçesinde oynayan çocuğun içeriye giren çok sayıda köpek tarafından kovalandığı, durumu fark eden babanın ise kızına saldırmaya çalışan köpekleri kovduğu görülüyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahipsiz köpekler, 3 yaşındaki çocuğu kovaladı. Baba Hasan...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahipsiz köpekler, 3 yaşındaki çocuğu kovaladı. Baba Hasan Çürük, gazetecilere açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
2
Starmer: Mandelson'ın Görevden Alınması Epstein Bağlantısıyla İlgili
3
Çin: ABD'nin Venezuela Açıklarındaki Askeri Operasyonları 'Barışı Tehdit Ediyor'
4
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: UAEA ve Grossi'nin Sessizliği 'Tarihte Leke' Olacak
5
Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Şuşa'da Kabul Etti
6
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
7
Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü