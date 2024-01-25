Adana'da sahte doktor kartı ile hastanede dolaşırken yakalandı

C.S. adlı kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kantinde alışveriş yaparken güvenlik görevlisinin dikkatini çekti. Kadının yaka kartında ‘asistan doktor’ yazıyordu. Güvenlik görevlisi, kadına çalıştığı bölümü sorduğunda tutarsız cevaplar aldı. Durumu hastane polisine haber verdi. Polis yaptığı incelemede yaka kartının gerçek olmadığını tespit etti. Kadın gözaltına alınarak polis merkezine sevk edildi.

C.S., polise verdiği ifadede, hastanede rahatça dolaşabilmek için sahte yaka kartı kullandığını kabul etti. “Hastanede fizik tedavi alıyorum haftada 3 gün. Yaka kartını bir kırtasiyede yaptırdım. Kantin ve asansörde bu kartı takıyordum. Hiçbir hastayla ilgilenmedim, hasta odasına ya da muayene odasına girmedim” diye anlattı. C.S., işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderildi. Savcılık, C.S.’yi serbest bıraktı.