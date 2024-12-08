Adana'da Sahte Doktorluk Skandalı: Bir Kadın Tutuklandı

Adana'da Sahte Doktorluğa Geçit Yok!

Adana'da, sahte doktorluk yaptığı öne sürülen bir kadın, hastaları muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Yetkililer, bu tür dolandırıcılıklara karşı kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

İlk Operasyon Bilgileri

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir müstakil eve, sözde tedavi amacıyla girip çıkan kişileri tespit etti. Yapılan kapsamlı bir operasyonda, 971 tıbbi malzeme ve ilaç; ayrıca 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi.

Mali Varlıklara El Konuldu

Operasyon sırasında, mülkten 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyası da ele geçirildi. Operasyonda, doktor diploması olmadığı belirtilen 43 yaşındaki N.A. gözaltına alındı.

Adalet Önünde Hesap Verecek

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Yetkililer, sahte doktorlara yönelik mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, Sağlık hizmetlerinin güvenliği için halkın dikkatli olmasını tavsiye etti.

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı. Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi. İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu.

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı. Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi. İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu.