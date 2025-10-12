Adana'da 'Sazan Sarmalı' Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Adana'da "sazan sarmalı" ile dolandırıcılık: 6 zanlı tutuklandı

Adana'da, otomobil almak isteyen bir kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Olay, mağdurların dolandırıldıklarını fark edip ihbarı üzerine ortaya çıktı.

İlan ve sahte satış düzeni

Karaman'da ikamet eden bir kişi, otomobilini 1 milyon 600 bin lira bedelle satmak için internette ilan verdi. İlanla iletişime geçen ve kendisini M.Ö. olarak tanıtan şüpheli, aracı 1 milyon 550 bin liraya almak üzere anlaşma sağladı.

Daha sonra şüpheli, araç fotoğraflarını kullanarak aracı kendisine aitmiş gibi gösterdi ve internette 1 milyon 25 bin lira satış bedeliyle yeni bir ilan yayınladı. Adana'da yaşayan ve aracı 1 milyon liraya almak isteyen müşteri ile aracın asıl sahibini Karaman'daki bir noterde buluşturan zanlı, satış bedelinin istedikleri banka hesabına yatırılmasını sağladı.

Emniyet soruşturması ve operasyon

Otomobil devir işlemi sırasında dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu kendisini M.Ö. olarak tanıtan zanlının gerçekte F.O. (22) olduğu tespit edildi.

Adana, Mersin, İzmir ve Konya'daki adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler F.O., M.G. (24), İ.B. (27), M.Ç. (31), İ.B. (34) ve M.S.G. (38) gözaltına alındı.

Deliller ve yasal süreç

Polis incelemelerinde, mağdurun paralarının bir kripto hesaba aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin adına kayıtlı ve suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 3 otomobile el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

