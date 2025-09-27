Adana'da 'sazan sarmalı'yle 600 bin liralık inek dolandırıcılığı: 3 tutuklu

Adana'da inek almak isteyenleri 'sazan sarmalı' ile dolandıran 3 kişi, 600 bin lira alarak yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:28
Olayın özeti

Adana'da inek almak isteyen iki kişiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen üç zanlı tutuklandı.

Olayın detayları

Büyükbaş yetiştiricisi Hüseyin Ş, üç inekini satmak için bir internet sitesinde ilan verdi. İlanı gören ve kendisini alıcı olarak tanıtan Mehmet Can K, satıcıyla irtibata geçerek kentte büyükbaş ticareti yapan Halil Y. ve ortağı Kadir K'ye ulaşarak inekleri sattığını söyledi.

Zanlı, inekleri kendisininmiş gibi göstererek iki ortağın kendi hesabına 600 bin lira göndermesini sağladı. Bir süre sonra şüpheliye ulaşılamayınca dolandırıldıklarını anlayan Halil Y. ve Kadir K, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Soruşturma ve yakalama

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlıların Mehmet Can K. (21), Ahmet P. (22) ve Ferhat P. (25) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Mersin'de saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

