Adana'da Sedir Mantarı Rüzgarı: Kilosu 500–1000 TL, Japonya'ya İhraç Ediliyor

Adana'da sedir mantarı bereketi: Kilosu 500–1000 TL, Japonya'ya ihraç ediliyor

Adana’nın Feke ilçesinde, kilosu boyu ve kalitesine göre 500 TL’den bin TL’ye alıcı bulan sedir (katran) mantarı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yeniden yüzleri güldürdü. Geçen yıl kuraklık nedeniyle az çıkan mantar, bu sezon Japonya ve Güney Koreye ihraç ediliyor.

Toplama etkinliği ve katılımcılar

Mansurlu ve Konakkıran bölgelerinde sedir ağaçlarının köklerinde doğal olarak yetişen mantarın bu yılki ilk toplama etkinliğine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, muhtarlar, meclis üyeleri ve yöre sakinleri katıldı. Başkanlar, yöre sakinleriyle birlikte ormanda ellerinde çubuklarla mantar aradı.

Etkinlikte bulunan mantarlar eşliğinde yöre sakinleri "katran böreği" ve "mantar közlemesi" ikram etti. Bölgede günlük yaklaşık 200 kilo mantar toplanıyor; köylüler bu yılın bereketli geçmesini bekliyor.

İhracat ve ekonomik değer

Sedir mantarı alımı yapan ve kooperatifleştiklerini belirten Osman Ayaş, ürünün bölge ekonomisi için önemini vurguladı. Ayaş, "Bu tohumu olmayan mantar ürünü diyebiliriz. Bin 500–2 bin rakımda yetişiyor. Japonya’ya ihraç ediyoruz. Geçen yıl hiç yoktu, bu yıl iç piyasaya da veriyoruz. Yağışlarla birlikte çıktı. Önceki yıllarda günde 2-3 ton toplanıyordu ama bu yıl 200-300 kilo civarında. Fiyatı 500 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep var. Antibiyotik oranı yüksek, kalorisi yoğun bir mantar. Geçtiğimiz yıllarda sadece bu üründen 4 milyon liralık fatura kesilmişti" dedi.

AK Parti Feke İlçe Başkanı Vahit Todil ise yağışların bol olduğu dönemlerde 35 ton sedir mantarının ihraç edildiğini, ilçeye yıllık 15 milyon liralık para girişi sağlandığını belirtti. Todil, "İlçeye yıllık 15 milyon liralık para girişi sağlanıyor. Japonya’ya taze, Çin ve Güney Kore’ye dondurulmuş olarak gönderiliyor. Şu anda 500-600 liradan alımlar var, yağışlar devam ederse bu yıl da beklenti yüksek" şeklinde konuştu.

Yerel yaşam ve emek

85 yaşındaki Sanem Gündoğdu, "Sabah ezanıyla birlikte ormana gidip öğle namazına kadar mantar topluyorum, dağdan topluyorum, satıyorum, evime katkı oluyor" derken Raziye Gündoğdu de sedir ağaçlarının gölgesinde mantar arayarak elde ettiği gelirle ev ekonomisine destek verdiğini ifade etti.

Gelecek beklentisi

Belediye başkanları ve yöre temsilcileri, sedir mantarının bölge için marka haline geldiğini belirterek ürünün dünyaya tanıtılmasını ve iyi bir sezon beklediklerini söyledi. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen "Toroslar’dan Japonya’ya uzanan bir yolculuğu var. Eskiden değeri bilinmezdi ama artık ihracat ürünü haline geldi. Mantarımızı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" diye konuştu. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise bölgede 100’e yakın mantar çeşidi bulunduğunu ve sedir mantarının hem ekonomik hem ekolojik açıdan önemli bir değer olduğunu kaydetti.

