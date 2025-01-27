Adana'da Şehit Polis Memurunun Kazası: Tutuklu Sürücü Hakim Karşısında

Adana'da bir uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memuru Mustafa Akgül'ün şehit olmasına neden olan tutuklu sürücü Murat A'nın yargılanmasına başlandı. Adana 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Mahkeme salonunda, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Savunmasında, olay günü kaza yerinin karanlık olduğunu öne süren Murat A, sözlerine şöyle devam etti: "Yola eşimle çıktık. Hatay'dan dönerken bozulan aracımı tamir için sanayiye bıraktım. Sonrasında eşimin kardeşinin otomobiliyle Adana'ya döndüm. Önce dışarıda alkol aldım, ardından eve dönmek için yola çıktım."

Sürücü, yolda polislerin uygulama noktası olduğuna dair işaretleri göremediğini, bu nedenle önce dubaları ve polisleri fark edemediğini belirtti. "Polislere çarpmamak için frene bastım ve direksiyonu sola kırdım. Sol tarafta da rahmetli varmış, onu da görmedim," diye konuştu. Kaza sırasında bayıldığını savunan Murat A, "Hastanede gözümü açtığımda polis memuruna çarptığımı söylediler. Bilerek ve isteyerek böyle bir şey yapmam. Bir asker olarak, polis memurunu şehit ettiğim için vicdan azabı çekiyorum. Çok üzgün ve pişmanım. Tahliyemi talep ederim," dedi.

Şehit Polis Memuru Akgül'ün Eşi Tepki Gösterdi

Şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün eşi Ayşe Akgül ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık arkasında bir çocuk bıraktığı için üzülüyor ama benim dört çocuğumu babasız bıraktı. Alkol alırken bunları hiç düşünmedi mi?" ifadesini kullandı. Akgül'ün oğlu Şamil Akgül de, "Beni ve kardeşlerimi babasız, annemi eşsiz bıraktı. Kendisi de bir kolluk kuvveti ama kurallara uymayıp, devletin bir polis memurunu şehit ediyor. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Murat A'nın "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından en az 9 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Olayın Detayları

Olay, 7 Aralık 2024 tarihinde merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobil, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak, polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı. Mustafa Akgül, bu kazada şehit olmuş, araç sürücüsü Murat A ise tutuklanmıştı.