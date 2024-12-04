Adana'da Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ İçin Tören Düzenlendi

Adana'da Duygusal Tören

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kızıldağ için Adana'da bir tören düzenlendi.

Cenaze Töreni Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde

Şehidin (25) cenazesi, tören için Hacı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Törene; şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ, kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namaz sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin Naaşı Feke'ye Uğurlandı

Okunan duaların ardından, şehit Kızıldağ'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Adana'nın Feke ilçesine gönderildi. Ayrıca, Eren Kızıldağ'ın, eşine şehit olması durumunda cenaze namazının Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kılınması için vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi.